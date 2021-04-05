«Начнется нехорошая спираль»: что будет с экономикой России в случае войны в Донбассе

Прямое военное участие России в урегулировании конфликта в Донбассе обернется серьезными негативными последствиями для отечественной экономики. Об этом заявил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

По словам экономиста, в случае участия России в военных действиях в Донбассе произойдет сильная девальвация рубля, а ужесточение Западом антироссийских санкций больно ударит по экономике страны.

Эксперт указал на аналогии с Крымом – «будет повторяться то же самое, только с нарастающим масштабом». «Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля. Это вызовет очень большой скачок инфляции», – заявил Липсиц в интервью НСН, добавив, что, с учетом нынешнего опыта борьбы с инфляцией, в стране «быстро возникнет дефицит товаров».

Впрочем, как отметил Липсиц, российский внутренний рынок сильно не пострадает, так как он «фактически уже сейчас замкнулся сам на себя».

Однако, по словам эксперта, Запад может ввести более чувствительные ограничительные меры, самыми неприятными из которых станут меры в отношении госдолга России. «Вопросы могут быть связаны с нашими иностранными ценными бумагами – не запретят ли их, не будут ли предприняты шаги, связанные с санкциями против госдолга России», – отметил экономист. Это создаст проблему для нашей страны, предупредил он.

В этом случае России придется искать, где можно занять деньги, однако «за рубежом делать это будет трудно», а «у населения тоже не очень легко взять, потому что оно обеднеет», считает Липсиц.

В итоге, по его словам, «возникнет сложная ситуация для бюджета, начнется нехорошая спираль обеднения, сжатия и страдания для экономики».

«Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами – это для нас большая беда» – продолжил Липсиц, подчеркнув, что Россия уже попала в ситуацию, когда страну «обложили санкциями практически по всем отраслям».

Ранее о том, что обострение конфликта в Донбассе может обрушить рубль, заявлял экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его мнению, в настоящее время курс отечественной валюты в большей степени зависит не от цен на нефть, а от внешнеполитической конъюнктуры.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает направлять в сторону Донбасса эшелоны с бронетехникой и вооружениями. В украинских соцсетях появляются многочисленные видео с погрузкой танков и другой военной техники на ж/д платформы. При этом на Украине и в западных СМИ звучат заявления, что Москва перебрасывает войска к украинской границе. Киевские власти заявили об угрозе «российской агрессии», а США и ЕС уже пообещали помощь Украине, вплоть до размещения войск НАТО. В Кремле сегодня попытались успокоить киевских паникеров, заявив, что российская армия перемещается на российской территории в тех направлениях и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности страны. У Киева не должно быть поводов для беспокойства, подчеркнули в Кремле.

Москва, Наталья Петрова

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