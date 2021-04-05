Украина гонит на Донбасс новые эшелоны с танками

Украина продолжает направлять в сторону Донбасса эшелоны с бронетехникой и вооружениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в украинских соцсетях появляются многочисленные видеосвидетельства погрузки танков и другой техники на ж/д платформы.

Напомним, месяцем ранее эшелоны с украинской бронетехникой направились в Донбасс, а в конце марта Украина стянула к границам ЛДНР танковую армаду для прорыва фронта. В последние дни Киев ежедневно обрушивает на территорию ДНР и ЛНР десятки снарядов.

Сегодня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что семилетний конфликт в Донбассе уже не остановить, а киевский режим может решиться на широкомасштабное военное наступление.

Между тем, бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский предупредил, что полномасштабная война в Донбассе неизбежна, если Россия не предпримет кардинальных мер в ближайшее время.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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