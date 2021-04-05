Донбасс готов к наступлению Киева, «губительному для Украины» – Пушилин

Семилетний конфликт в Донбассе уже не остановить, а киевский режим может решиться на широкомасштабное военное наступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого (широкомасштабного наступления) все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что ежедневные массированные обстрелы со стороны украинской армии, от которых гибнут люди и разрушаются жилые дома и инфраструктура, не оставляют выбора руководству республики. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребёнок.

Денис Пушилин предупредил о готовности артиллерии Донецкой народной республики к решительному огневому ответу .

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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