Большую войну в Донбассе предотвратит только немедленное вмешательство России – командир ополчения

Полномасштабная война в Дрнбассе неизбежна, если Россия не предпримет кардинальных мер в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток», экс-глава Совбеза ДНР, политический и общественный деятель Александр Ходаковский.

По его словам, «купировать» сегодняшнее противостояние в Донбассе можно только путём введения российских миротворцев в ЛДНР или официальным признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик с последующим включением их в состав РФ.

В ином случае большая война с огромными жертвами в Донбассе начнётся в ближайшее время.

«Эту ситуацию можно купировать только одним способом – принять решение либо о введении миротворческого контингента, либо полностью присоединить эту территорию к Российской Федерации. В противном случае нам навязан будет сценарий, когда нужно будет вступать в полномасштабное военное взаимодействие с Украиной, которое инспирируется из-за рубежа, как мы это видим и понимаем.

Если мы хотим купировать этот конфликт, тогда нужно принимать решения в скором порядке, и достаточно радикальные», – приводит слова Ходаковского издание «Донбасс Сегодня».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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