«ЕС стоит за вами!» – Боррель дал Украине добро на обстрелы Донбасса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель от лица стран-участниц «нормандского формата» Германии и Франции выразила обеспокоенность резким обострением ситуации в Донбассе и призвала конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня.

Вместе с тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто встал на сторону Украины и возложил вину на Россию за усиление обстрелов на линии соприкосновения, а также обвинил Москву в стягивании войск к границам Украины.

Напомним, месяцем ранее эшелоны с украинской бронетехникой направились в Донбасс, а в конце марта Украина стянула к границам ЛДНР танковую армаду для прорыва фронта. В последние дни Киев ежедневно обрушивает на территорию ДНР и ЛНР десятки снарядов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне глава европейской дипломатии пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на заседание Совета ЕС по иностранным делам, где будет обсуждаться «агрессия РФ против Украины».

«Ключевой темой нашего разговора было обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС стоит за вами!», – сказал Хосеп Боррель, выразив поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и пригласил меня принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Киев, что обращение президента Зеленского к НАТО с призывом ввести на Украину войска вынудит Москву принять меры для обеспечения безопасности России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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