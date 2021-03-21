Украина стянула танковую армаду для прорыва фронта в Донбассе

Киевский режим нагнал эшелоны с бронетехникой и танками к границам народных республик Донбасса для прорыва сразу на нескольких участках линии разграничения.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители ЛДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По их словам, прикрываясь разговорами об «обычной ротации подразделений», Киев готовит мощное наступление по всему фронту.
«На фоне продвижения позиций вооружённых формирований Украины вперёд, а также накопления такого количества танков, являющихся вооружением прорыва и наступления, хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому?» – приводит novorosinform слова представителя Донбасса в СЦКК.
Напомним, ранее ОБСЕ поймала Украину на перемещении тяжёлых вооружений вдоль линии фронта в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 21.03.21
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