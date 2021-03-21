Путину не звонить, ждать инструкций от Байдена – Волкер дал советы Зеленскому по Донбассу

Президент Украины должен опасаться переговоров с глазу на глаз с президентом РФ, так как сильный Путин может убедить Зеленского принять мирный план по Донбассу, который категорически не устраивает Запад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о важности для Киева следовать инструкциям Вашингтона, Берлина и Парижа заявил украинским журналистам бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Отвечая на вопрос, следует ли поддерживать желание Зеленского лично встретиться с Путиным, американский дипломат предупредил, что переговоры тет-а-тет с российским лидером могут оказаться не по силам украинскому президенту и привести к «нежелательному результату».

«Я никогда не выступаю против того, чтобы люди говорили друг с другом, но, мне кажется, сегодня в этом конфликте мы имеем несопоставимые позиции сторон. У Путина сейчас достаточно сильная позиция, он безоговорочно отрицает присутствие России в украинском конфликте, и для президента Зеленского будет чрезвычайно сложно встречаться и говорить с ним», – наставительно заметил Волкер.

По его словам, Зеленскому ни в коем случае нельзя признавать войну в Донбассе внутриукраинским конфликтом, а нужно настаивать на том, что Киев, в отличие от «агрессора» России, якобы выполняет все пункты Минских соглашений.

«Крайне важно для президента Зеленского заручиться серьезной поддержкой со стороны США и президента Байдена, со стороны Германии и Франции в признании украинского суверенитета и территориальной целостности, а также одновременного признания двух вещей: что Украина – жертва российской агрессии и что она со своей стороны сделала все возможное, чтобы достигнуть мира. И только имея все это, можно достичь необходимого контекста для диалога между Путиным и Зеленским», – приводит «ПолитНавигатор» слова Волкера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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