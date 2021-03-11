Украина рассчитывает на жертвы среди мирного населения – глава МИД ДНР

Вооружённые силы Украины не ограничиваются обстрелами ДНР из миномётов, пушек и танков. Недавно зафиксирован удар по окраине Донецка реактивными снарядами системы «Град» с большим радиусом поражения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе видеоконференции с Москвой заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Град» в последний раз использовался в 2018 году. И вот впервые за такое долгое время Украина снова применила именно эту установку по окраинам города Донецка. Только по счастливой случайности удалось избежать жертв среди мирного населения, потому что пострадал многоквартирный дом, где находились семьи – это было раннее утро, жертвы могли быть. Я думаю, Украина на это и рассчитывала», – сказала Никонорова.

По её словам, Украине выгодно обострение обстановки на линии фронта и провоцирование армии ДНР на ответные удары, поэтому любые попытки представителей республики урегулировать ситуацию в рамках Трёхсторонней контактной группы натыкаются на глухую стену.

«С нашей стороны было направлено два новых проекта по актуализированию мер по режиму прекращения огня. Но ответа с украинской стороны мы не получили до сих пор, что, в принципе, вполне логично – Украине необходимы обострения, и она идёт по пути эскалации конфликта», – приводит слова Никоноровой «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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