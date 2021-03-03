Артиллерия Донбасса получила разрешение на превентивные удары по украинским позициям

Украина при полном попустительстве ОБСЕ ежедневно терроризирует народные республики Донбасса обстрелами из тяжёлого вооружения. Под огонь попадают жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

В этих условиях артиллерия ДНР получила приказ вести упреждающий огонь на уничтожение огневых точек противника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявило командование Народной милиции ДНР.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики и в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – говорится в сообщении военного руководства республики.

Отметим, что начиная с октября, когда прошли муниципальные выборы на Украине, киевский режим больше не связывает себя обещаниями мира, а вооружённые силы ведут ежедневные обстрелы территории ДНР и ЛНР. До сегодняшнего дня военные Донбасса прибегали лишь к ответному огню.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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