Достижение мира в Донбассе возможно только в случае «полного внедрения» Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Полное внедрение Минских соглашений является очень серьезным инструментом, чтобы достичь мира», – указал Зеленскому глава СЕ после дежурного озвучивания традиционного набора антироссийских штампов.

Напомним, что ранее Киев фактически дезавуировал Минские соглашения, наотрез отказавшись выполнять их политическую часть – предоставление особого статуса Донбассу, всеобщая амнистия и принятие закона о выборах в ЛДНР.

Кроме того, сорвана и договорённость о перемирии: украинская армия усилила интенсивность обстрелов Донбасса по всей линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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