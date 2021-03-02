Скандал на минских переговорах – ОБСЕ встала на сторону ЛДНР

Представители украинской делегации в минской переговорной Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу выразили резкое негодование, когда представитель ОБСЕ Пьер Морель стал настаивать на рассмотрении плана ЛДНР по урегулированию в зоне конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», возмущённый комментарий в Фейсбуке оставил спикер украинской делегации Сергей Гармаш.

По его словам, это беспрецедентное поведение со стороны представителя ОБСЕ, которое якобы является нарушением Минских соглашений.

«В Минском процессе «прорыв»! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала «эксперт» ОРДО (ДНР – прим. «НД») Майя Пирогова, потом и «эксперты» из Луганска. До этого, четыре заседания «эксперты ОРДЛО» (ЛДНР – прим. «НД») присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово...

За все время сегодняшних консультаций ( а я ушёл минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений...», – недовольно заключил Гармаш.

Напомним, подписи руководителей ДНР и ЛНР стоят под Минскими соглашениями, однако Киев категорически отказывается идти на любой компромисс с народными республиками и отказывается рассматривать любые предложения по урегулированию, инициируемые Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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