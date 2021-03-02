Уклонист Зеленский задумал поставить под ружьё всю Украину

В Верховной раде в ближайшие дни будет рассмотрен во втором чтении законопроект, значительно ужесточающий правила призыва в армию. Документ был внесён в парламент президентом Владимиром Зеленским, проигнорировавшим, как известно, все повестки из военкомата в 2014 и 2015 годах, когда шли интенсивные бои в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законом предусмотрено ускорение сроков мобилизации всех резервистов (служивших и воевавших) и усложнение уклонения от службы новобранцев. Нарушителей призыва ждут проблемы при трудоустройстве, высокие штрафы и даже тюремные сроки.

По словам экспертов, условия призыва в мирное время и мобилизации в случае обострения обстановки ужесточились не только в сравнении с периодом правления Петра Порошенко, но и с временами СССР.

Кроме того, новые жёсткие меры свидетельствуют о подготовке киевского режима к возобновлению войны в Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что в случае войны с Россией «мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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