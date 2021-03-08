«Понты это всё»: Зеленского уличили в «голимом пиаре» на военных приготовлениях в Донбассе

Активизация артобстрелов в Донбассе и распространямые слухи о скором украинском наступлении организованы командой Зеленского с целью напугать и побудить Москву пересмотреть Минские соглашения в пользу Киева. Для реального нападения на ДНР и ЛНР у президента «Незалежной» нет ни сил, ни средств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала КРТ заявила известный украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян.

Вместе с тем, по её словам, бесконечные провокации Киева могут привести к тому, что однажды Путин действительно «явится на войну», а главнокомандующий Зеленский вдруг обнаружит, что на Украине крайне мало желающих погибать в Донбассе.

«Понты это всё – никто туда с войной не пойдёт, тем более под вот этим контрактом (новый закон о мобилизации – прим. «НД»). Все прекрасно знают, что у нас делается в наших замечательных войсках. И, если даже есть какие-то особо выкормленные части, то их самый мизер. А чтобы люди просто так взяли, всё бросили и пошли куда-то на «передок» воевать, это, как по мне, сильно маловероятно.

Я считаю, что это просто акция устрашения, направленная на милитаризацию общества, но это не сработает. Это не сыграет. Люди будут уклоняться всеми силами, никто туда не пойдет, потому что всякий смысл эта война давно уже утратила.

Все понимают, что, даже если попробуют наши «западные партнеры» кинуться большими силами и пойти на прорыв, отбивать ЛДНР, то не исключено, что в этот раз Путин, наконец-то, явится на войну и загонит всю эту публику в очередной мощный котёл...

Наши товарищи имеют все основания опасаться, что наконец-то Путин явится на войну. Зачем им это надо? Поэтому я по-прежнему считаю, что всё это повышение ставок и голимый пиар», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского юриста.

Напомним, ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным отметил, что в Киеве зря надеются, будто в случае масштабной украинской провокации Москва отреагирует только в Донбассе, а не на множестве других направлений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.03.21

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