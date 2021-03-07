Ведущий госканала РФ намекнул Киеву на стратегические последствия удара Украины по Донбассу

Активные приготовления Киева к масштабному наступлению в Донбассе свидетельствуют о том, что в команде Зеленского, возможно, надеются на бездействие Москвы или на «симметричный ответ» на ограниченном театре военных действий, который можно будет преодолеть, пусть и с тяжёлыми боями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в беседе с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным высказал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, в Киеве зря думают, что Москва отреагирует только в Донбассе, а не на множестве других направлений.

«Мы же понимаем, что, если «начнётся», то Россия должна ответить не в течение дней, а в течение часов, а лучше – в течение часа» – заметил Соловьёв.

«Иллюзий и там (на Украине) тоже никаких нет. Никто не испытывает и не фантазирует, есть полное понимание, как и что будет происходить, если Украина перейдёт те красные линии, как сейчас модно говорить», – ответил глава ДНР.

«Почему ты считаешь, что у них нет иллюзий, и что они понимают? Я объясню почему, я просто в бешенстве от этой хреновни всей давно. Почему они считают тупо, что, если они ломанутся через границу ЛНР и ДНР, то Россия, чтобы остановить гуманитарную катастрофу и уничтожение мирного населения Донбасса, будет действовать симметрично на линии фронта, который откроет Украина? А не нанесёт удар всеми возможностями и средствами с наиболее стратегически и тактически важных направлений, которые могут быть совсем не там, где думает украинская военщина?!» – риторически воскликнул российский телеведущий и добавил после паузы, что ему нравится реакция главы ДНР.

«Мне нравится твоя улыбка», – сказал Соловьёв.

«Вот, можно на этом и остановиться. Иначе дальше я, как с официальной позиции, не совсем всё могу говорить», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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