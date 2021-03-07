«Чистые смертники»: на Украине формируют мотопехотный ЛГБТ-взвод – воевать в Донбассе

Украинские геи, лесбиянки, бисексуалы и трансперсоны, желающие повоевать или уже воюющие против народных республик Донбасса, не чувствуют себя свободно и уверенно в силу их неприятия в военной среде. Вместе с тем, западные кураторы обязывают украинские власти решить проблему притеснения меньшинств, служащих в армии.

Недавно чиновниками совместно с военными было решено создать отдельное украинское ЛГБТ-подразделение и приписать его к одной из мотопехотных частей ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о наборе геев-контрактников объявило на своей странице в Фейсбуке связанное с вооружёнными силами Украины сообщество «Военные ЛГБТ и наши союзники».

Рекрутёры обещают, что номер подразделения и точное место дислокации на линии фронта будут оставаться в тайне. Однако у взвода будет своя особая нарукавная эмблема.

«Формируем взвод! Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных и специалистов, подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Ваша личность и подразделение останутся в тайне. После бовой подготовки подразделение получит задание непосредственно на линии соприкосновения с противником.

Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, но в связи с наглым поведением тыловых оппонентов равенства прав человека, радикальных организаций, которые манипулируют темой участия в войне своих отдельных участников, нападают на граждан, отрицают равенство их прав и свобод, – а значит ставят под угрозу демократию в Украине – мы решили еще раз заявить открыто о своём присутствии на фронте и показать, что украинская армия – армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации.

И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ + люди, которую часто дискриминируют в гражданской жизни, борется бок о бок с другими гражданами страны за наше общее свободное будущее», – говорится в сообщении военизированной ЛГБТ-группы.

«Это не диверсанты, а чистые смертники, если с такими шевронами попадут в плен к ополченцам», – иронично комментируют украинские пользователи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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