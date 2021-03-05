«Не дай Боже обострение» – в Киеве заявили о неготовности Украины к большой войне в Донбассе

Украина не способна вести широкомасштабные боевые действия в Донбассе. Вооружённые силы страны за последние годы растеряли профессиональных военнослужащих и прошедших боевые действия контрактников. Кроме того, значительно ухудшилось техническое состояние армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии у команды Зеленского так называемого плана «Б» на случай войны заявил советник министра обороны Украины, главред антироссийского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Я не вижу никакого «плана Б», не вижу никаких изменений в украинском войске. Никакие реформы не происходят, состояние армии вообще не изменилось в сравнении с тем, как было два года назад. Даже ухудшилось, потому что значительное количество опытных людей покинуло ряды вооруженных сил, поэтому в принципе боеспособность уменьшается у украинской армии.

Власть не делала и не делает сейчас никакой оборонной стратегии, доктрины, которая бы проводила структурные реформы. И это очень большой фактор риска, потому что наша власть продолжает надеяться на то, что Россия не пойдет в большое наступление и будет просить о перемирии, о мире, что оно само как-то под санкциями пройдет и не нужно будет ни воевать, ни проводить реформы, а можно заниматься стадионами и делать другие информационные поводы, не связанные с войной», – возмущён Бутусов.

С ним согласен бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Я сейчас не готов говорить в абсолютных цифрах, сколько уволено и принято на службу, сколько из них офицеров, имеющих боевой опыт, особенно опыт 2014−2015 годов, потому он отличается от опыта последующих периодов. Тогда была война более маневренная, которая требовала решительности и инициативы. Тот период сформировал профессионалов, способных принимать решения и, самое главное, брать на себя ответственность в любых условиях…

И вот, многие офицеры, имеющие именно такой опыт, уволились и увольняются из Вооруженных Сил. Меньше года назад главнокомандующий ВСУ в одном интервью сказал, что «от нас ушли офицеры, которые не воспринимают изменения». Около 30 генералов было уволено. 90 процентов из них имеют боевой опыт 2014−2015 годов...

Поэтому у меня есть опасение: если, не дай Боже, ситуация обострится, много ли из тех, кто сейчас на должностях (не берем самый нижний уровень управления – командир взвода, командир роты, даже командир батальона, а немного выше), смогут взять на себя ответственность принимать сложные решения? И еще. Сегодня осталось порядка 40 процентов (и то я сомневаюсь в этой цифре) контрактников, прошедших начало войны», – приводит слова Муженко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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