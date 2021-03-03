Кравчук обвинил Россию в намерении «выйти из режима прекращения огня» в Донбассе

Приказ командования вооружённых сил ДНР открывать превентивный огонь на поражение по украинским позициям является «угрозой выхода российской стороны из режима прекращения огня».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей», – приводит слова Кравчука телеграм-канал украинской делегации в ТКГ.

Как известно, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, однако Киев упорно не желает признавать, что ведёт гражданскую войну на собственной территории с ополченцами ЛДНР.

Напомним, накануне артиллерия ДНР получила разрешение вести упреждающий огонь на уничтожение огневых точек противника, так как Украина при полном попустительстве ОБСЕ ежедневно терроризирует народные республики Донбасса обстрелами из тяжёлого вооружения. Под огонь попадают жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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