Не признают «агрессию» и ждут Россию – Кравчук рассказал о настроениях на Украине

Многие украинцы не видят свою страну независимым государством и считают конфликт в Донбассе гражданской войной, а не «российской агрессией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы в Украине спорим – а на самом ли деле Россия агрессор или не агрессор? А, может, мы сами с собой там дерёмся... Слушайте, я прожил немалую жизнь и могу сказать откровенно – я такой ситуации в государстве при всех ее особенностях еще не встречал! И нет значения, это «пятая колонна» или «десятая». Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют не просто так, а враждебные настроения по отношению к главной теме Украины – построить независимое государство», – сетует экс-президент «Незалежной».

Особое возмущение Кравчука вызывают разговоры граждан страны о том, что украинская армия в Донбассе сама провоцирует военных ЛДНР на ответный огонь.

«И когда я сказал откровенно – если на Донбассе стреляют и убивают украинских военных, то это нельзя назвать провокацией. Какая это к чёрту провокация?! Это война, это убийство, это нарушение принятых документов о всеобъемлющей тишине! Давайте будем называть вещи своими именами… Я никогда не думал, что в Украине у нас так много врагов, внутри Украины!», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кравчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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