Кравчук призвал применить к России «физическую силу»

Представитель Украины в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Донбассе Леонид Кравчук крайне болезненно воспринял критику со стороны представителя Кремля в «нормандском формате» Дмитрия Козака, который обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё возмущение Кравчук высказал в эфире украинского телеканала «НАШ».

«Козак пришёл на ТКГ и так расставил акценты – Украина не выполняет Минские соглашения, Украина виновата, потому что она не готова к тому, чтобы налаживать ситуацию в контролируемых районах, и Украина должна сказать, будет она выполнять или не будет Минские соглашения. А про себя, про Россию, и про ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД»), он даже не заикнулся! Он считает, что они идеально выполняют эти соглашения!», – негодовал Кравчук.

В связи с этим он призвал не обращать внимания на Россию, а лучше найти способ, как применить к ней силу.

«То есть не надо придавать таким встречам и таким разговорам значение. Значение надо придавать только одному – договориться с Россией можно только с помощью силы и давления. Я имею в виду физической силы. Россия сама привыкла к таким методам, и к ней надо их применить», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.02.21

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