Близится время, когда Украина применит силу к России – Кравчук

Россия ослабла и теряет влияние на всех фронтах постосоветского пространства. Скоро придёт время, когда Киев перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Вместе с тем, он оговорился, что это будет не военная сила, а некая «сила санкций».

«Три месяца назад предвидел ли кто-то, что в Молдавии придёт к президентству демократичная президент, которая заявила о том, что российские войска должны оставить Молдову? Такого и в мыслях ни у кого не было, и Россия о таком даже не думала.

Могли представить, что президент Турции скажет президенту Азербайджана, что он с ним не только за круглым столом, но и будет с ним на поле битвы? И что? Теперь турецкие войска находятся в Азербайджане! Этого Россия даже в страшном сне не могла представить!

Я уже не говорю, что происходит в Беларуси, на Украине, на Кавказе и в других местах...

То есть, та сила, на которую опиралась Россия, и считала, что контролирует страны бывшего Советского Союза, начала трещать по швам.

Почему Путин согласился с такой позицией Турции? Потому что для этого есть мировые основания.

И поэтому я верю в то, что придёт время, а оно придёт обязательно, когда Украина скажет: давайте не будем играться в политику, а применим к агрессору силу... не войны, а силу санкций», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».



Симферополь, Валентин Карамазов



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