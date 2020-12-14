Кравчук утратил остатки здравомыслия – экс-премьер Украины

Заявления первого президента Украины 86-летнего Леонида Кравчука о том, что «Незалежная» скоро применит силу к «слабеющей России», свидетельствуют о его отрыве от реальности в связи с преклонным возрастом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. Всё-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определённую. Мы же все имеем дело людьми такого возраста, когда к их словам нужно относиться с пониманием из-за того, что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то.

Я не хотел бы больше говорить, всё-таки первый президент и так далее, но возраст берёт своё. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», – цитирует Азарова радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, накануне глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия ослабла и теряет влияние на всех фронтах постосоветского пространства, и скоро придёт время, когда Киев перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.20

Крым опять попал в федеральную повестку с негативом – и опять из-за органов опеки. / Верховная рада нарушила договорённости в «нормандском формате». / На Украине резко подскочило число госпитализированных на фоне «благополучной» статистики по COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»