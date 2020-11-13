Минские соглашения оказались удавкой на шее Украины – Кравчук

Пётр Порошенко в 2015 году допустил фатальную ошибку, подписав минский Комплекс мер по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, подписанные договорённости не оставили Киеву возможности для их пересмотра и оказались политической удавкой для Украины.

«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», – сетует первый президент Украины.

Вместе с тем, Кравчук признал, что у Порошенко просто не было иного выхода, так как украинской армии грозило полное уничтожение, если бы он не подписал «невыгодные» Минские соглашения. В результате на переговорах в Трёхсторонней контактной группе украинской делегации невозможно отстаивать интересы Киева.

«Вчера мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом», – приводит РИА Новости слова Кравчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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