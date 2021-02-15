«Отбирают весь Донбасс!» – Кравчук объявил тревогу

Москва намерена присоединить к России всю территорию Донецкой и Луганской областей вместе с пока подконтрольными Киеву частями. Для обоснования этого плана Кремлём совместно с народными республиками Донбасса уже создана идеологическая доктрина «Русский Донбасс».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Чтобы Украина согласилась на те условия установления мира на Донбассе и статуса ОРДЛО (ЛДНР – прим «НД»), а теперь уже не только ОРДЛО, а как они решили на так называемом форуме – полное подчинение Донецкой и Луганской областей, национально-русских государств, которые со временем должны интегрироваться в Российскую Федерацию.

Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России. И не о создании особого местного самоуправления, прекращение огня, тишины, безопасности, выборах и так далее. Они ставят уже более масштабные задачи: создать квазигосударства на украинских землях!», – бьёт тревогу Кравчук.

Отметим, что Киев под разными предлогами пытается уйти от выполнения Минских соглашений, намеренно нагнетая обострение вокруг Донбасса и рассчитывая на поддержку стран Запада.

Симферополь, Валентин Карамазов

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