«Несмотря ни на что» – Путин готов бороться за Донбасс

Москва пока не может без серьёзных для себя внешнеполитических последствий признать независимость ДНР и ЛНР или присоединить их к России. Однако Кремль ни за что не бросит Донбасс на произвол и будет ждать удобного случая для принятия окончательного решения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на закрытой встрече с главными редакторами российских изданий заявил президент РФ Владимир Путин.

«У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе. Но на наших с вами (я говорю «наших с вами», потому что вы – четвёртая власть), на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом, и прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», – ответил Путин на вопрос об участии России в судьбе Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.02.21

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