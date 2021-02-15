От Зеленского потребовали отменить перемирие в Донбассе и вернуть на позиции все войска

Украина усиливает эскалацию на линии фронта в Донбассе путём интенсивных обстрелов и организации терактов против командиров ополчения. Вместе с тем, ответный огонь Народной милиции ДНР и ЛНР наносит болезненный ущерб украинской армии.

Киев, неся потери, традиционно обвиняет в «агрессии» народные республики и Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою лепту в обострение обстановки решил внести экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого называют лидером «партии войны».

Он призвал Владимира Зеленского вернуть на позиции все подразделения украинской армии, которые были отведены после подписания перемирия в июле прошлого года.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», – заявил Порошенко.

Между тем, о том что украинские снайперы уже находятся на позициях, сообщил ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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