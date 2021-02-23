Украинская армия притихла, потеряв 11 человек убитыми

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак выступил с примирительным заявлением после недавнего ожесточённого артиллерийского боя в районе Горловки. В результате обстрела с украинской стороны погибли семь бойцов ДНР. Ответным огнём уничтожены 11 военнослужащих ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский главнокомандующий поспешил заявить, что ситуация в зоне боевых действий «остаётся под контролем», что следует расценивать как отказ командования ВСУ от новых массированных провокационных обстрелов Донбасса, по крайней мере, в ближайшие дни.

Также Хомчак добавил, что «режим прекращения огня сохраняется», и он лично не видит признаков наступательных действий со стороны вооружённых сил ЛДНР.

«Признаков создания наступательных группировок противника не выявлено», – сказал Хомчак.

При этом он добавил, что обстрелы с «неподконтрольной территории» якобы продолжаются «на отдельных участках».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.21

Крик отчаяния: Киев и Варшава умоляют Байдена «положить конец» Северному потоку – 2. / Зеленский ищет точку на карте Донбасса для строительства аэропорта. / «Жду объяснения»: вице-премьера Украины застукали рядом с Кадыровым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»