Глава украинского генштаба намекнул на угрозы, пострашнее «российской агрессии»

Угроза прямой «российской агрессии» не является главной опасностью для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава генштаба Украины Руслан Хомчак.

Мало того, «нападение России» Хомчак назвал крайней и наиболее отдалённой угрозой для Украины.

При этом глава Генштаба не пояснил, какие опасности наиболее вероятны для Украины в ближайшее время.

«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», – приводит РИА Новости слова Хомчака.

Отметим, что, несмотря на пока высокий рейтинг президента Зеленского, большинство украинских экспертов ожидают в начале следующего года всплеска социальных волнений на Украине из-за масштабных антисоциальных реформ, предпринятых кабинетом министров «Незалежной».

В этих условиях, отмечают аналитики, критическим моментом для стабильности государства является сохранение лояльности президенту как со стороны Нацгвардии, так и вооружённых сил страны.

Между тем, в украинский бюджет на следующий год на поддержку ответственной за внутренний порядок в стране Нацгвардии заложено средств в десять раз больше, чем на оборону.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.19

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