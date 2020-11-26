Наступление на Донбасс обернётся кошмаром – командующий ВСУ

Военное наступление Украинской армии в Донбассе невозможно по целому ряду причин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ тоже», – заявил он.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», – заметил Хомчак.

Другой причиной он назвал неприемлемые потери украинской армии в живой силе, которые неизбежно последуют при отчаянном сопротивлении «противника».

Кроме того, в конфликт сразу же вступит Россия, которая «имеет больше сил и ресурсов».

Хомчак допустил, что при определённых условиях и внезапном ударе можно было бы удержать захваченные территории на какое-то время, «но есть одно «но».

«Украинскую армию не любят в Донецкой и Луганской области, и как только заведутся двигатели наших танков, местное население моментально сольёт эту информацию на ту сторону», – посетовал командующий ВСУ и добавил, что обязательно «последуют выстрелы в спину нашим солдатам».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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