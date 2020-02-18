Начальник украинского генштаба: армия ЛДНР не способна наступать

Украине не грозит наступление со стороны вооружённых сил республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, для наступления необходим трёхкратный перевес в живой силе и технике, но армия ЛДНР не обладает такими ресурсами.

«Никакой угрозы такой нет», – отрезал украинский военачальник.

При этом Хомчак приписал военнослужащим ЛНР и ДНР все недостатки вооружённых сил Украины, такие как – недисциплинированность, повальное пьянство и наркомания.

«Буквально вчера задержали «обколотого» боевика, который «заблудился», – утверждает начальник украинского генштаба.

Отметим, что разведка ЛДНР постоянно фиксирует в украинских частях инциденты с перестрелками на почве пьянства, наркомании, бытовой неустроенности и задержек денежного довольствия.

Напомним, ранее Хомчак заявлял, что угроза прямой «российской агрессии» не является главной опасностью для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.20

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