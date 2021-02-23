На Украине не верят в решимость Киева атаковать Донбасс

Последнее обострение в Донбассе, скорее, тактическая провокация Зеленского, и вряд ли свидетельствует о том, что Киев способен на широкомасштабное наступление против народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом телеканалу «Первый казацкий» заявил украинский эксперт и политический аналитик Сергей Лозовский.

По его словам, кроме того, что украинская армия недостаточно боеспособна, есть ещё и серьёзное негласное влияние Москвы как на украинских чиновников, так и военачальников.

«Что касается Донбасса, я думаю, что сейчас могут принять упреждающий шаг и по каким-то каналам сказать: «Ребята, даже не вздумайте играть в эту игру. Ответ будет крайне неприятный». Причем он не для людей будет неприятный, а для конкретных исполнителей, которые дают команду», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак выступил с примирительным заявлением после недавнего ожесточённого артиллерийского боя в районе Горловки, в ходе которого погибли 11 украинских военнослужащих.

Симферополь, Валентин Карамазов

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