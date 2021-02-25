Украина готовится обрушить на Донбасс стаи дронов-камикадзе – военный эксперт

Украинские оборонные предприятия создали прототип дрона-камикадзе для нанесения огневого поражения живой силе и технике ЛДНР, а так же для «ударов возмездия» за уничтоженных на территории Донбасса украинских диверсантов. В ближайшее время планируется наладить промышленное производство «дронов-убийц».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военный эксперт «Укроборонпрома» Валентин Бадрак.

«Как известно, в 2020 году в Украине состоялись испытания нового дрона-камикадзе, способного наносить точечные удары по бронетехнике и огневым точкам противника. Дрон получил название «Гром» ST-35 (экспортное название Silent Thunder), и является разработкой НПП «Атлон Авиа».

Это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Хотя это тактическое средство поражения, его можно будет использовать даже в войне низкой интенсивности, в том числе и как мстителя – за погибших воинов», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бадрака.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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