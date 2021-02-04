Зеленский обезумел, порвал с избирателями и пошёл войной на РФ – немецкий политолог

Последние действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он решил похоронить свой рейтинг и сделал окончательную ставку на США, в ущерб отношениям с Европой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, отныне от Зеленского, стремительно теряющего влияние в стране, стоит ожидать любых безумных шагов. Затронул политолог и ликвидацию пророссийских телеканалов, преследование прокремлёского политика и олигарха Виктора Медведчука и возобновление обстрелов в Донбассе.

«Зеленский внезапно начал наступление на Россию. Что-то ему нехорошее в голову взбрело. Хочет поправить рейтинг – понравиться новому начальству в Америке. Бьет по пророссийским настроениям в Украине. Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Медведчука, впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии. Люди в Киеве боятся пакостей. Послов стран Большой семерки Зеленский проинформировал что идёт «в бой против вражеской силы России».

Зеленский решил использовать момент Навального – когда давление на Россию со стороны международного сообщества нарастает. Ждать провокации в Донбасе или под Крымским мостом? Возможно. Зеленский пытается услужить американцам, ему кажется, что администрация Байдена, в которую входят такие персоны как Нуланд, настроены на новые шаги для «сдерживания» России. И что от него – Зеленского – американцы требуют жесткой action.

Если Зеленский пойдёт напрямую против Медведчука, он лично заденет Путина. По-видимому, Зеленский видит, что Меркель уходит, про Лашета (преемник Меркель) идут слухи, что он ближе будет к России, чем к Украине. Надеяться на Берлин он перестал. Макрон теряет позиции в Европе. Зеленский чувствует, что в Норманском формате его позиции слабеют. От него Берлин и Париж требуют больше компромиссов.

Зеленский решил впредь ставить только на своего патрона Байдена. Это меняет геополитическую ситуацию в Европе. Но он не учёл одного: он потеряет тот восточноукраинский электорат, который его избрал президентом», – делает выводы Александр Рар.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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