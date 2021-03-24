Украина не сможет догнать уходящий «поезд» ЕС – немецкий политолог

Вхождение Украины и Грузии в НАТО исключено. Что касается ЕС, то украинцы имели бы шанс на вступление в эту организацию в будущем, если бы навели порядок у себя в стране. Однако этого не происходит на протяжении уже 30 лет.

Как передат корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Я думаю, что в последние семь лет после Майдана Украина могла бы сделать больше, чем она сделала для того, чтобы приблизиться к Европейскому союзу. Во всяком случае, это мнение, которое я слышу здесь, в Европейском союзе, на каждом углу, особенно в Германии.

Что касается НАТО, то это очень сложный вопрос. Я думаю, что без какого-то особенного договора НАТО с Россией Украина или Грузия не смогут вступить в эту организацию. Это мое мнение, потому что это конфликт с Россией, которого никто не хочет.

Что касается Европейского союза, то шансов у Украины побольше. Но эта «перспектива», она хороша для внутреннего пользования на Украине. Конечно, надо говорить, что через пять-десять лет можно попасть, но для этого надо делать реформы. По поводу Европейского союза – вы, извините, тоже бежите за поездом ЕС, который уходит», – приводит «ПолитНавигатор» слова немецкого эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.21

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