Хуже американцев: в Берлине шокированы антигерманским поведением Украины

Позиция Украины по газопроводу «Северный поток -2» абсолютно деструктивна и демонстрирует неблагодарность Киева по отношению к немцам, которые делают всё, чтобы помочь «Незалежной» сохранить энергетическую безопасность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

«Я думаю, что «Северный поток – 2» будет достроен. Как его остановишь... Вчера было заседание в Бундестаге, там пригласили экспертов – из шести приглашенных все выступали за отмену санкций. Вот такая у нас в Германии атмосфера», – отметил он.

По словам эксперта, даже Соединённые Штаты смирились с неизбежностью и лишь формально, на словах, критикуют Россию, продолжающую строительство газопровода. В этих условиях крайне удивляет позиция Украины, которая не унимается и продолжает нагло вмешиваться в энергетическую политику Европы, прямо обвиняя Германию.

«Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что ЕС привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают напрямую нагло вмешиваться в энергетическую безопасность Европы. Однако сейчас это пытается сделать Украина.

Мы на Западе ожидаем от Украины очень простого – чтобы она была верной транзитной страной для транзита российского газа на Запад. Чтобы она договаривалась так же и с Россией, потому что это очень важно, чтобы этот газ из России через Украину попадал в Европу.

Мы не хотим повторения 2006 или 2009 годов (газовые войны Киева и Москвы – прим.«НД»). Мы хотим, чтобы Украина была надёжным транзитёром. А сейчас пытаться спровоцировать какие-то скандалы, какие-то конфликты с Россией, чтобы в союзе с Польшей уже на последних метрах остановить «Северный поток – 2» – это просто близоруко», – приводит слова немецкого эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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