Киев продолжает кошмарить немцев ужасами «Северного потока – 2»

Запуск газопровода «Северный поток – 2» нарушит энергетическую безопасность ЕС, нанесёт финансовый урон Украине и активизирует «агрессивные действия» России против «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом читателей немецкого издания Bild пытался убедить премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, именно поэтому Украина поддерживает американские санции против газопровода, несмотря на заинтересованность немецких властей в его достройке.

«Запуск «Северного потока-2», если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС, в первую очередь, и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей в отношении Украины, в частности. Поэтому Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода», – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее известный немецкий политолог Александр Рар отметил, что в Берлине шокированы антигерманским поведением Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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