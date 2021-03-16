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Вторник, 16 марта 2021, 14:55 мск

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Берлин решил выиграть время для строительства «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

В рамках разногласий с США по поводу строительства газопровода из России в Европу «Северный поток – 2» Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Власти ФРГ рассчитывают, что американская риторика в отношении проекта по строительству трубопровода изменится.

На сегодняшний день газопровод готов на 95%. При успешном стечении обстоятельств, проект может быть завершен к сентябрю. «Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе для США», – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

Другой дипломат отметил, что Берлин рассчитывает на понимание Вашингтона в решении вопроса. Некоторые чиновники нынешней администрации США призывают рассмотреть возможность ослабления давления и продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.03.21

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