Крик отчаяния: Киев и Варшава умоляют Байдена «положить конец» Северному потоку – 2

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау напрямую обратились к президенту США Джо Байдену с призывом не допустить достройку газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», площадку для совместного обращения к Байдену министрам предоставило американское антироссийское издание Politico, которое тесно связано с Демпартией США.

По мнению Кулебы и Рау, страны Запада уже «позволили зайти слишком далеко» России в реализации данного проекта.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», – приводит РИА Новости слова глав МИД Украины и Польши.

При этом министры просят Байдена не обращать внимания на позицию Германии. Кулеба и Рау предупредили Байдена, что народ Украины может разочароваться в Западе, который больше озабочен своей выгодой, а не интересами и безопасностью «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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