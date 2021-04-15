МИД Украины призвал страны Прибалтики нанести России болезненные удары

Прибалтийским странам пора от слов поддержки Украины перейти к болезненным для России действиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

По его словам, «друзьям Украины» следует активнее работать сдругими странами ЕС, чтобы побудить Евросоюз к самым жёстким санкциям против России, которая готовится к «военной агрессии» против Украины.

«Конечно, и я об этом откровенно говорил в понедельник в Брюсселе, в Североатлантическом альянсе и вспомнил об этом сегодня в общении с коллегами, что слов поддержки недостаточно.

У меня нет сомнений, что Эстония, Латвия, Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они, как члены Европейского союза и НАТО, говорили с другими членами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины.

Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Отметим, что русофобская политика прибалтийских стран уже привела к масштабным для них экономическим потерям из-за отказа России от их продукции и перенаправления экспортных грузовых потоков с балтийских портов в Санкт-Петербург.

Симферополь, Валентин Карамазов

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