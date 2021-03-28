Украина призвала Макрона надавить на Путина и «перезагрузить» Нормандский формат

«Нормандский формат» устарел и требует перезагрузки, так как после скорого ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ – Владимир Путин останется единственным действующим соучредителем «нормандской четвёрки» (Франсуа Оланд, Пётр Порошенко, Ангела Меркель, Владимир Путин – прим. «НД»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в колонке для французского издания Le Figaro написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита Эмманюэля Макрона в Киев.

По его словам, президент РФ якобы специально занял «выжидательную позицию», чтобы однажды решить вопрос Донбасса с помощью «силовой дипломатии».

«Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна», – утверждает Кулеба.

«А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки «нормандского формата», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, в Москве не раз заявляли, что новые встречи в «нормандском формате» бессмысленны, пока Киев не выполнит все взятые на себя обязательства на предыдущей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.03.21

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