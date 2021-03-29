Главы стран «норманского формата» обсудят Донбасс втроём – без Зеленского

Москва согласовывает видеоконференцию глав России, Германии и Франции, на которой, в том числе будет обсуждаться обострение ситуации в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что тема Донбасса будет далеко не единственной.

«Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – сказал Песков и добавил, что «без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно провести» видеоконференцию.

«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности», – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что присутствие Зеленского на встрече необязательно, так как переговоры будут касаться широкой повестки, выходящей за рамки «нормандского формата».

«Там много вопросов и иных для обсуждения. Это не «нормандская четверка», – приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, накануне Украина призвала Макрона надавить на Путина и «перезагрузить» Нормандский формат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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