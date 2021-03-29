Разговор с Зеленским в планах Путина не значится – Песков

В планах президента России Владимира Путина нет телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова узнали российские журналисты.

Вместе с тем, Песков уточнил, что такой разговор можно будет организовать, если в Кремле сочтут это целесообразным.

Как известно, в пятницу Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке, что намерен срочно связаться со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» по поводу гибели на линии разграничения в Донбассе четырёх украинских военнослужащих.

При этом украинский президент собирался лично звонить Владимиру Путину, чтобы «потребовать объяснений».

Напомним, по информации из ДНР, шесть украинских военнослужащих подорвались на собственной мине, четверо из них погибли.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле на желание Киева организовать личную встречу президентов Украины и РФ ответили, что пока не видят в этом особой необходимости, однако готовы «быстро рассмотреть» запрос от Зеленского посетить РФ, если он фициально поступит.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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