«Лучше жать руки!» – Порошенко призвал Зеленского «не заглядывать в глаза Путину»

Владимир Зеленский два года заглядывает в глаза российскому президенту «в поисках там мира», вместо того, чтобы добиваться конкретных договорённостей об урегулировании ситуации в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Верховной рады заявил глава партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Сначала он обвинил Зеленского в том, что тот не в состоянии предотвратить гибель украинских военнослужащих в Донбассе и «два года заглядывает в глаза Путину», вместо того, чтобы вслед за американским президентом Байденом обозвать российского президента «киллером».

В ответ на это депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский напомнил экс-президенту об обнародованной недавно его телефонной беседе с Путиным, где Порошенко после разгрома украинской армии в Дебальцево подобострастно общается с российским лидером и говорит ему на прощание: «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое».

Возмущённый Порошенко вернулся к трибуне и вновь накинулся на команду Зеленского.

«Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мира. Его там нет! И у нас виноват Путин, а не украинские военные!», – негодовал Порошенко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке, что намерен срочно связаться со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» по поводу гибели на линии разграничения в Донбассе четырёх украинских военнослужащих.

При этом украинский президент собирался лично звонить Владимиру Путину, чтобы «потребовать объяснений».

Между тем, по информации из ДНР, шесть украинских военнослужащих подорвались на собственной мине, четверо из них погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

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