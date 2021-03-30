Верховная рада потребовала от России «немедленно прекратить боевые действия в Донбассе и вывести войска»

Верховная Рада Украины проголосовала за постановление «о ситуации на Донбассе», в котором потребовала от России «соблюдать режим прекращения огня» в Донбассе и «вывести свою армию» из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за документ проголосовали 308 народных депутатов из 450. Постановление единодушно поддержали все фракции парламента, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

В принятом документе содержится фактически ультиматум с требованием к России «немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые возглавляет, обеспечивает и финансирует Москва, а также оружие и технику».

Кроме того, Россия должна «вернуть Украине полный контроль над её международно признанными границами».

В постановлении говорится о поддержке «усилий президента Украины Владимира Зеленского в активизации контактов в «нормандском формате» и побуждении России к полному выполнению всех договорённостей».

Депутаты также выразили «глубокие соболезнования семьям украинских военнослужащих», погибших в последнее время в Донбассе.

Копия документа направлена во все международные организации и парламенты всех стран.

Напомним, недавно Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке, что намерен срочно связаться со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» по поводу гибели на линии разграничения в Донбассе четырёх украинских военнослужащих.

При этом украинский президент собирался лично звонить Владимиру Путину, чтобы «потребовать объяснений».

Между тем, по информации из ДНР, шесть украинских военнослужащих подорвались на собственной мине, четверо из них погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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