Мы архаичные и бессильные – украинский военный эксперт признал полное превосходство российской армии

Россия довела до совершенства свои автоматизированные системы управления вооружениями и войсками – от сложных стратегических комплексов до полевого оружия. Украине, с её маломощной ПВО, устаревшими вооружёнными силами и архаичной системой командования, нечего противопоставить Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

«Мы сегодня России полностью проигрываем по автоматизации. В России с 18-го года идут поставки и оперативно-стратегического уровня комплексов, и даже до оружия. Уже в прошлом году на учениях в Белоруссии были отработаны автоматизированные системы управления вооружением. То есть, они дошли от верхнего до нижнего уровня. Мы сегодня этого не имеем, к сожалению.

А автоматизация – это на 40% быстрее реагирование и возможности быстрее себя применять. Вторым приоритетом указаны системы ПВО. Мы сегодня оперируем советскими системами ПВО, у нас наибольшая дальность систем ПВО – это 55 километров, даже не сто.

Я разбирался недавно, даже считал, что один из видов С-300 имеет дальность сто километров, однако узнал, это было очень печально, что у нас нет таких ракет и у нас лишь 55 километров», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского военного эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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