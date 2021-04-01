В Киеве заговорили о «распаде Европы» в случае отказа Запада от Украины

Европа не бросает Украину «на съедение» Москве и сохраняет в повестке дня Крым и Донбасс, потому что на Западе «наконец-то поняли», что после падения Украины развалится «вся Европа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Вместе с тем, по его словам, надо ещё «серьёзно поработать» над тем, чтобы Украина не выпала из европейской повестки дня. Как известно, накануне лидеры Германии и Франции обсуждали с президентом РФ проблему урегулирования в Донбассе, не пригласив Владимира Зеленского.

«Вопросы Донбасса и Украины из повестки дня никуда не деваются по одной простой причине – потому что на Западе, слава богу, наконец-то поняли, что Россия – это угроза, серьезная угроза. Что это, как сказал недавно Боррель, опасный сосед. И потому Западу нужно применять очень серьезные меры для того, чтобы этого опасного соседа сдерживать.

А Украина – это объективно так, она на переднем крае этого сдерживания, потому что если Украина, не дай бог, падет, то тогда начнут сыпаться и европейские страны типа Балтии, Польши и так далее. Потому для Запада мы были, есть и остаемся очень серьезным фактором в этой ситуации и, думаю, что ни Украина в целом, ни Донбасс, ни Крым, кстати, но тут надо поработать серьезно, из повестки дня уйти просто так не могут», – приводит слова Огрызко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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