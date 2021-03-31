В Киеве ждут военного удара России с стороны Белоруссии

Предстоящие российско-белорусские учения на территории Белоруссии представляют прямую угрозу для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в Минске и экс-представитель Зеленского на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный.

По его словам, эти учения отличаются от всех предыдущих тем, что на территоиии Белоруссии якобы создаётся третья стратегическая военная база в непосредственной близости от украинской границы.

«Активизация на линии фронта, где идут бои на Донбассе, российские учения, которые идут почти по всей восточной границе, где идет слаживание войск, формирование новых оперативно-тактических, наступательных единиц, я это подчеркиваю, на восточной границе, учения, которые готовятся в Белоруссии и переброска туда из России тактических групп, которые имеют наступательные единицы.

Ночами техника постоянно переходит на территорию Белоруссии, – это несет в себе колоссальную угрозу. Кто-то может рассказывать, что это всего лишь учения, но добавьте к этому, что там приняты решения о формировании новых частей для сосредоточения на третьей военной базе, активизация двух существующих, которые укомплектованы тактической и стратегической авиацией и так далее. Шутить с этим и недооценивать эту угрозу нельзя, к этому нужно готовиться», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Напомним, что Украина стянула сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих к линиии разграничения в Донбассе. Командующий украинскими войсками генерал Руслан Хомчак заявил о готовности вооружённых сил к наступлению.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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