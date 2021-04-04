В Белоруссии призвали Зеленского забрать украинцев с помоек

Президент Украины Владимир Зеленский занимается ежедневным самопиаром, выкладывая пропагандистские видео из своего кабинета, в то время как украинцы погрязли в нищете и побираются по помойкам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на центральном белорусском телеканале «СТВ» заявила популярная ведущая Юлия Артюх, вызвав бурю возмущения в украинских СМИ.

Напомним, ранее экс-президент Украины и представитель Зеленского на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуём России», что вызвало негодование среди белорусов.

«Вы давно были на Украине? Извините, но это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты. И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики, – а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, – народ лазит по мусоркам и помойкам в поисках еды», – заявила Артюх.

Ведущая добавила, что лучше жить при диктатуре, чем в продажной марионеточной демократии, намекая на тотальную зависимость Украины от США.

«Если хотите – я за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия», – добавила белорусская телеведущая.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.04.21

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