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Четверг, 11 марта 2021, 14:19 мск

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Совбез Украины рассмотрит введение санкций против Минска

Фото: teleskop-by.org

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время рассмотрит предложение о введении санкций против ряда официальных лиц Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном ответе украинского Совбеза на запрос депутата Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», – говорится в документе.

Вместе с тем, попали или нет в органичительный список высшие чиновники Белоруссии вместе с президентом Лукашенко – не сообщается.

Отметим, что официальный Киев пока не торопится с жёсткими санкциями в отношении Минска, боясь резкого ухудшения экономических отношений с важным торговым партнёром.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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