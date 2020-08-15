Киев грозится «приложить все усилия» для сохранения «суверенитета Белоруссии»

Украинская власть приложит все усилия, чтобы Белоруссия прошла сложный этап после выборов «без ослабления» государственного суверенитета.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.
Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил опасение в связи с тем, что ослабленный майданом и отторгнутый Западом Александр Лукашенко «окажется лёгкой добычей для Российской Федерации».
«Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан», – говорится в заявлении украинского МИД.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.08.20
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