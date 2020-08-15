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Воскресенье, 16 августа 2020, 02:24 мск

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Киев грозится «приложить все усилия» для сохранения «суверенитета Белоруссии»

Кулеба. Фото: tsn.ua

Украинская власть приложит все усилия, чтобы Белоруссия прошла сложный этап после выборов «без ослабления» государственного суверенитета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил опасение в связи с тем, что ослабленный майданом и отторгнутый Западом Александр Лукашенко «окажется лёгкой добычей для Российской Федерации».

«Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан», – говорится в заявлении украинского МИД.

Симферополь, Валентин Карамазов

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