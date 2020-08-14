В Киеве испугались, что Россия приберёт к рукам «ослабленную Белоруссию»

Отторгнутая Западом и ослабленная Белоруссия станет «лёгкой добычей» для России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, заявления Москвы о том, что она заинтересована в сильной и стабильной Белоруссии, является лишь дипломатическим блефом.

«Дипломатично, конечно, Россия говорит «сильная Белоруссия», желает добра и здоровья белорусскому народу. Но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Белоруссия окажется лёгкой добычей для Российской Федерации», – утверждает Кулеба.

Зачем Россия в течение 26 лет экономически и политически поддерживает находящуюся под западными санкциями Белоруссию, украинский министр не пояснил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.20

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